В центре переработки отходов под Москвой нашли труп младенца

23.12.2020, 10:18, Разное

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Среди мусора на сортировочной ленте в центре переработки отходов в подмосковном Егорьевске было обнаружено тело младенца, передает сетевое издание “Москва 24”. По факту произошедшего проводится проверка. Опрошены работники предприятия. Известно, что мусор поступает в комплекс из Москвы, Коломны, Воскресенска, Раменского и самого Егорьевска.