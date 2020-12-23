 

В центре переработки отходов под Москвой нашли труп младенца

23.12.2020, 10:18, Разное
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Среди мусора на сортировочной ленте в центре переработки отходов в подмосковном Егорьевске было обнаружено тело младенца, передает сетевое издание “Москва 24”. По факту произошедшего проводится проверка. Опрошены работники предприятия. Известно, что мусор поступает в комплекс из Москвы, Коломны, Воскресенска, Раменского и самого Егорьевска.



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