Виталина Цымбалюк-Романовская не собирается контактировать с Татьяной Власовой

23.12.2020, 10:16, Разное

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Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что она не намерена контактировать с Татьяной Власовой, второй супругой умершего Армена Джигарханяна. По словам пианистки, она «не привыкла общаться с людьми не своего круга».

Экс-супруга актера призналась, что семья скрывала от прессы его реальное состояние здоровья. Доходило до того, что к Армену Джигарханяну не подпускали некоторых близких друзей и коллег. Пианистка уверяет, что видела документы, в которых было описано плохое состояние здоровья ее бывшего супруга. Цымбалюк-Романовская готова нести ответственность за брак, который она заключила с известным артистом. Она уверяет, что ей есть чем гордиться в этой союзе.

По поводу Татьяны Власовой пианистка заявила, что «не намерена общаться с людьми, которые на протяжении жизни тратили за границей деньги, заработанные Арменом Джигарханяном в РФ ценой собственного здоровья». Однако в последние несколько лет именно вторая жена ухаживала за актером и переехала ради него из США в Россию.