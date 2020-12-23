 

За разведенной Агатой Муцениеце пытаются ухаживать женатые мужчины

23.12.2020, 10:16, Разное
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Популярная российская актриса Агата Муцениеце рассказала, что после развода за ней пытаются ухаживать женатые мужчины. Однако звезда сериала «Закрытая школа» не хочет больше быть обманутой.
В рамках своего YouTube-шоу «Честный развод» Агата Муцениеце пообщалась с коллегой по цеху Анастасией Меськовой. Актрисы обсудили, какими качествами должен обладать идеальный мужчина. Меськова призналась, что сейчас строит отношения с избранником, который не является представителем отечественного шоу-бизнеса. Актриса считает, что с людьми из творческой среды сложнее построить крепкий союз. Недавно знаменитость увидела о себе статью, где говорилось о ее влюбленности в Дмитрия Дюжева. Отношения с актером у нее действительно когда-то были, но закончились очень быстро.

Муцениеце, в свою очередь, считает, что практически все мужчины склонны к изменам. После развода с Павлом Прилучным она больше не хочет чувствовать себя обманутой. Она заметила, что иногда ей предлагают сходить на свидание представители сильного пола, состоящие в официальных браках.



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