“Просто устала”: Кристина Асмус заявила, что не хочет обсуждать развод с Гариком Харламовым

23.12.2020, 10:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кристина Асмус заявила, что не хочет делиться подробностями развода с Гариком Харламовым. По ее словам, в походах по разным шоу, в которых обсуждается личная жизнь звезд, нет никакого смысла.

Асмус обнародовала пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала, что их развод с комиком не является «общепринятым решением». Она посоветовала фанатам обратить внимание на отсутствие реакции на расставание с Харламовым у общественности. Добиться минимального количества информации удалось за счет игнорирования скандальных предположений и различных теорий. Фанаты в комментариях начали писать, что Асмус скучает по Харламову, ввиду чего актрисе пришлось удалить пост.

На один из комментариев звезда все же решила ответить. Она заявила, что просто устала от Харламова, из-за чего было решено подать на развод. Также звезда призвала не пытаться разобраться в чувствах других людей.

«Чужая семья – потемки. Я просто устала и решила уйти от мужа, а теперь счастлива», – цитирует комментарий Асмус издание NewInform.

Первые сведения о разводе актрисы с супругом появились летом текущего года. Гарик Харламов в интервью для канала Данилы Поперечного на YouTube заявил, что решение было принято по обоюдному согласию. Артисты решили не ссориться для того, чтобы дать нормальное воспитание своему ребенку.