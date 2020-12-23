 

Скандалы: «Огонёк» гаснет

23.12.2020, 10:14, Разное
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Старейший российский журнал перестанет выходить на бумаге

Издательский дом «Коммерсантъ» прекратил выпуск бумажного издания старейшего российского журнала «Огонёк». Об этом говорится в сообщении редакции. В тексте отмечается, что все сотрудники журнала уволены, будет ли кто-то нанят на их место – неизвестно. Редакция «Огонька» отсчитывает свою историю с 1879 года и недавно отпраздновала 121-летие. До этого журнал выходил с 1789 по 1883 год, но был закрыт. Кроме того, он закрывался с 1918 по 1923 год. В советские годы это был главный официальный национальный журнал для широкой аудитории.

К концу перестройки он приобрёл культовый статус, там печатались острые для советского общества дискуссионные и критические статьи, его тираж достигал трёх миллионов экземпляров.

В журнале в разное время работали писатели Михаил Кольцов, Евгений Петров, Владимир Солоухин, Алексей Сурков, Иероним Ясинский, журналисты Виталий Коротич, Генрих Боровик, политик Павел Милюков, в нём публиковались ведущие советские писатели и поэты.

К 2009 году издание чуть было не закрылось, но было приобретено «Коммерсантом». Издательский дом обещал полностью оцифровать знаменитый фотоархив «Огонька», однако эти планы не были реализованы.



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