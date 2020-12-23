Скандалы: Особняк на 600 млн, долг на 2 млрд рублей и судимость

23.12.2020, 10:14, Разное

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Андрей Макаревич и группа «Чайф» сыграли в Екатеринбурге для «ресторатора» Олега Флеганова

Ограничения накрывают город за городом, но они мало беспокоят владельцев клубов и ресторанов. В Екатеринбурге разразился скандал вокруг частного концерта Андрея Макаревича, на котором люди забыли про социальную дистанцию и средства индивидуальной защиты. Запись с вечеринки опубликовали в «Инстаграме» ресторатор Олег Ананьев и телеведущая Ксения Телешова, которая отметила на видео пафосное заведение итальянской кухни Gavi. Именно там, предположительно, отмечали юбилей его владельца — бизнесмена Олега Флеганова. После 23:00 на улице дали салют. Следует отметить, что выступление «Машины времени» — удовольствие недешёвое. Агентства оценивают частный концерт в 50 тысяч евро.

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Публикация от ОЛЕГ АНАНЬЕВ🔪 (@ananyev_oleg)

Олег Флеганов управляет рестораном Gavi через холдинг Resta Management, которому также принадлежат заведения «Троекуров», Steak House, Pan Smetan, «Хмели-сунели». Gavi открыли в прошлом году в особняке, который строила компания Флеганова. Резиденцию с собственным ландшафтным парком площадью около пяти тысяч квадратных метров возвели на берегу реки Исети. Здание в неоклассическом стиле в прошлом году выставили на продажу за 600 миллионов рублей.

Флеганов живёт в элитном квартале Екатеринбурга на улице Белинского по соседству с бывшим губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем и региональным премьером Денисом Паслером.

У Флеганова также была группа компаний «Омега», которой принадлежала сеть алкомаркетов «Магнум» и винзавод «СПК им. В.И. Ленина» в Краснодарском крае с двумя тысячами гектаров земли. Там выращивают виноград различных сортов: рислинг, каберне, саперави, бианка, группа пино. Проблемы у «Омеги» начались в 2010 году, когда её лишили алкогольной лицензии. Холдинг накопил долг перед кредиторами — около двух миллиардов рублей. Только одному Сбербанку «Омега» задолжала более одного миллиарда рублей, а банкирам удалось вернуть 200 миллионов рублей. В 2015 году группу признали банкротом.

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Публикация от Gavi Ristorante (@gavi.ekb)

Судебные приставы возбудили против партнёра Флеганова Кирилла Шлаена производства на сумму более 500 миллионов рублей. Он не исключил, что будет расплачиваться пожизненно. Самому Флеганову удалось остаться на плаву и сохранить многие активы. Согласно СПАРК, ему принадлежит более десяти компаний.

Ресторатор Флеганов имел судимость, но смог через Арбитражный суд Свердловской области исключить из ЕГРИП эти данные. Возможно, эта деталь в биографии мешала ему получить лицензию для бизнеса, связанного с организацией праздников и работой с детьми. Следует отметить, что его супруга Татьяна занимается вопросами детей в Общественной палате Екатеринбурга и Свердловской области. Она также является председателем Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Андрей Дубровский