Забастовка и стычки с полицией. В Ереване требуют отставки Пашиняна

23.12.2020, 10:06, Новости дня

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На площади Республики в Ереване 22 декабря прошел митинг “Движения за спасение Отечества”, которое требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает “Радио Азатутюн”.

Представители “Движения за спасение Отечества”, состоящего из 16 оппозиционных партий, считают Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и человеческие потери. Они также критикуют действующую власть за неспособность справиться с последствиями войны.

Оппозиционные силы заявляют о необходимости смены Пашиняна на временного премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х. “Движение за спасение Отечества” заявляет, что в случае назначения Манукяна на должность премьер-министра правительство переходного периода будет действовать в течение года, после чего состоятся внеочередные выборы в парламент, в котором Манукян и его партия участвовать не будут.

Также эти партии призвали народ к общенациональной забастовке, добавляет “Радио Азатутюн”. На площади митингующие установили палатки и разожгли костры, пишет News.am.

Кроме того, “Интерфакс” сообщал, что часть протестующих окружила здание правительства, другая часть – здание генпрокуратуры и административное здание, где располагаются министерство иностранных дел, минюст, минобразования. У здания МИД между демонстрантами и полицией произошли столкновения.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

После подписания этого заявления в Ереване вспыхнули акции протеста.