 

91-летняя Пахмутова и 92-летний Добронравов госпитализированы с COVID-19

23.12.2020, 10:06, Новости дня
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91-летний российский композитор Александра Пахмутова и ее супруг, 92-летний поэт-песенник Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом. Об этом агентству “Интерфакс” сообщила близкая знакомая семьи.

По ее словам, Пахмутова и Добронравов госпитализированы в Центральную клиническую больницу Москвы. Как отметила она, супруги чувствуют себя нормально.

Пара живет в браке с 1956 года. Детей у них нет.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Является автором более 400 песен. Наиболее известные – “Нежность”, “Как молоды мы были”, “Команда молодости нашей”,  “Старый клен”, “Трус не играет в хоккей”, “Мелодия”, “Надежда”, “Орлята учатся летать”, “Песня о тревожной молодости”.

Добронравов – родился 22 ноября 1928 года. Наиболее известные песни на его стихи – “Нежность, “Команда молодости нашей”, “Нежность”, “Птица счастья”, “Трус не играет в хоккей”, “Надежда”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 23 декабря в России коронавирусом заразилось 2,87 млн человек, 1,71 млн умерли, 43,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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