Главврач Филатовской больницы прокомментировал мутацию коронавируса

23.12.2020, 10:02, Новости дня

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Явной мутации коронавируса в российской столице врачи не видят, сообщил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко.

«Явной мутации мы не видим. Но мы тот стационар, который принимает не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими сопутствующими заболеваниями, в том числе и острыми хирургическими заболеваниями. Поэтому у нас находятся микст-пациенты, у которых состояние усугубляется за счет того, что есть сочетанная патология», – передает РИА «Новости» ответ Вечорко на вопрос, наблюдается ли мутация коронавируса.

По его словам, лечение в московской Филатовской больнице проходят 1475 пациентов.

«Всего на лечении: 1475. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1415. Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 789. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 53. В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии): 201. На ИВЛ: 71», – сообщил главврач.

Вечорко добавил, что за сутки в больницу поступили 246 пациентов, 232 человека выписаны.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».