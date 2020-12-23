 

С «Елок желаний» по всей стране сняли более 10 тыс. открыток с детскими мечтами

23.12.2020, 10:02, Новости дня
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Акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» запустилась в начале декабря, однако уже сейчас более 10 тыс. открыток разобрали исполнители в разных частях страны. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза – с 12 до 26 тысяч, сообщили организаторы.

Все разобранные мечты будут исполнены до 28 февраля 2021 года. В рамках акции исполняются желания детей от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Принять участие в акции и исполнить мечту может каждый житель РФ – снять шар с пожеланием в своем регионе можно на сайте елкажеланий.рф.

Ежегодно «Елки желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Дважды – в 2018 и 2019 годах – акция проходила перед заседанием Госсовета. В этом году она также пройдет онлайн. По примеру главы государства желания детей-подопечных акции воплощают тысячи людей по всей стране: федеральные министры, руководители госкорпораций, титулованные спортсмены, телеведущие, артисты и все граждане, говорится в сообщении акции в группе «ВКонтакте».

На «Елку желаний» принимаются материальные и нематериальные мечты, однако есть несколько ограничений. В открытках не могут быть указаны заявки, связанные с лечением, проведением капитального ремонта, приобретением животных, средств реабилитации, недвижимости или транспорта.

Ранее президент Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных.



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