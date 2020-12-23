 

Рубль вырос к доллару

23.12.2020, 10:02, Новости дня
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,09%, до 75,845 руб., курс евро вырос на 0,03%, до 92,25 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.11 американская и европейская валюты уже торговались в «красной» зоне. Так, курс доллара усилил падение до 0,46% и торговался на уровне 75,56 руб. Курс евро снижался до 92,13 руб. (-0,1%).



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