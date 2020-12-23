 

Во Франции застрелили трех полицейских

23.12.2020, 9:24, Разное
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В департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции при выполнении служебного долга были застрелены трое сотрудников полиции. Правоохранители приехали по вызову о нападении мужчины на собственную жену, передает Life.ru. Злоумышленник засел на крыше дома и оттуда открыл огонь. Трое полицейских были убиты, еще один ранен. В процессе перестрелки злоумышленник поджог собственный дом.



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