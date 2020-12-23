Роза Сябитова публично обматерила участницу “Давай поженимся!”, появившуюся на съемках в костюме коровы

23.12.2020, 9:22, Разное

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Роза Сябитова открыто обматерила участницу проекта “Давай поженимся!”, которая появилась на съемочной площадке в костюме коровы. Возмущение у ведущей вызвал не наряд гостьи студии, а тот факт, что невеста ее перебивала.

Выпуск шоу “Давай поженимся!” появился на YouTube, где новая участница по имени Янина начала жаловаться на экс-избранника. Якобы с другими он “был нормальным”, а причину она увидела в том, что остальные претендентки на его сердце были глупее. Неприятные события в личной жизни она попыталась оправдать тем, что многим мужчинам она кажется слишком умной, а Роза Сябитова предположила, что потенциальные женихи не видят в ней жену. Звездная сваха обратилась к анкете участницы, где она указала, что в квартире у нее царит “творческий беспорядок”, а также она может уйти ночью в кино. Закончить свою мысль ей не удалось, поскольку Янина прервала Сябитову, которая пару раз предпринимала попытки договорить предложение. В итоге Роза Сябитова попросила невесту “заткнуться”, применив при этом нецензурные выражения. Та, в свою очередь, стала обвинять ведущую проекта в обесценивании.

Участница шоу напомнила, что пришла в студию не для того, чтобы ей пытались закрыть рот. По итогам выпуска сваха не посоветовала девушке ни одного из претендентов.