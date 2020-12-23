Цымбалюк-Романовская назвала «позором» последние годы жизни Джигарханяна

23.12.2020, 9:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Цымбалюк-Романовская назвала «позором» последние годы жизни Армена Джигарханяна. Пианистка прокомментировала слова Евгения Петросяна в адрес семьи умершего актера, указав на его ужасное состояние незадолго до смерти, но затем принес извинения за сказанные слова.

Петросян отметил, что усугубляющим фактором для Джигарханяна могло стать одиночество, поскольку к нему «никто не приходил», а также не делал «точных уколов». По мнению Цымбалюк-Романовская, юморист сказал во многом правду, поскольку настоящее положение дел со здоровьем актера скрывалось в течение нескольких лет. Друзей, родственников и журналистов к Джигарханяну «не пускали». Пианистка призналась, что видела документальные подтверждения ужасного состояния экс-супруга.

«Тот позор, в который он был втянут, уже никак не связан с моей жизнью… Сильно жалею, что с ним это случилось, однако повлиять никак не могла», — пояснила Цымбалюк-Романовская во время общения с журналистами.

Пианистка отметила, что не общается с другой экс-женой Джигарханяна Татьяной Власовой. Цымбалюк-Романовская обвиняет ее в «проматывании за границей денег», которые добывались за счет здоровья Джигарханяна. В адрес пианистки на просторах интернета звучит большое количество критики, однако она не обращает на это внимание и уделяет внимание развитию своих проектов.