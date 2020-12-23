Самойлова и Джиган показали традиционное семейное фото в новогодних пижамах

23.12.2020, 9:22, Разное

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Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова показали традиционное семейное фото в пижамах. На снимке возле огромной елки предстали все члены звездной четы.

В 2020 году семья рэпера Джигана увеличилась на одного человека. В феврале Оксана Самойлова подарила супругу долгожданного сына Давида. В семье этот ребенок стал четвертым по счету. Многодетная мать призналась, что елка была оформлена в синем цвете в честь маленького Давида.

Главный символ новогодних праздников в доме Джигана и Оксаны Самойловой стоит уже две недели. Однако только на днях получилось сделать традиционный снимок всей семьей. Звездная чета позируют у елки в одинаковых голубых пижамах с новогодним принтом.

Не все подписчики оценили семейную идиллию. После того, как пара весной нынешнего года едва ли не развелась, фолловеры не верят в ее искренность. Среди поклонников Джигана и Самойловой нашлись и те, кто назвал семью примером для подражания. Знаменитостям пользователи пожелали счастливого Нового года. Преданные фанаты считают решение Самойловой о сохранении семьи правильным.