В украинском Минздраве хотят, чтобы на опасные вызовы “скорую” сопровождала полиция

23.12.2020, 8:43, Новости дня

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На опасные вызовы карету “скорой” должен сопровождать работник Нацполиции. Об этом во время брифинга 22 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Министр рассказал об инциденте, который случился 20 декабря в Киеве. В тот вечер на бригаду экстренной медицинской помощи во время вызова напал нетрезвый пациент. Пострадали две женщины: фельдшер 24 лет и медицинская сестра 63 лет. Первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, а вторая – закрытую травму левого коленного сустава. Злоумышленника задержали.

“Врач не может отказаться от оказания медицинской помощи. Когда вызов – они сразу едут и несмотря ни на что выполняют свой долг. Мне кажется, что для медицинских работников в такой ситуации должен быть предоставлен статус, который есть у журналистов или других служащих по поводу выполнения своих обязательств. Я считаю, что нападение на медработников должно очень строго наказываться и соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и находятся сейчас в Верховной Раде. Очень рассчитываем на принятие этого законопроекта”, – сообщил Степанов.

Также Минздрав разработал изменения в законодательство, которые предусматривает, при необходимости, сопровождение медработников сотрудниками полиции.