 

Гривна резко подешевела относительно основных валют

23.12.2020, 8:18, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 декабря.

Гривна к доллару подешевела на 21 копейку – с 28,04 грн/$ до 28,25 грн/$. На столько же курс изменился сутками ранее.

Курс гривны к евро снизился на 39 копеек – с 34,18 грн/€ до 34,57 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,72 грн за 10 руб. до 3,75 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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