22 декабря боевики на Донбассе девять раз нарушили перемирие – штаб ООС

23.12.2020, 8:18, Новости дня

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22 декабря боевики на Донбассе девять раз стреляли в нарушение договоренностей. Об этом в утренней сводке 23 декабря проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов. …Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни или здоровью нашим воинам, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь или ранений среди наших защитников нет”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в районе Водяного боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм и гранатометов различных систем, а также дистанционно минировали местность минами ПОМ-2.

“Недалеко от Луганского и Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а возле Пивденного – вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – рассказали в пресс-центре.

С утра 23 декабря “по всей линии разграничения наблюдается тишина”, подчеркнули в штабе.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены двое, 18 декабря – еще один. 17 декабря стало известно о смерти украинского военного на подконтрольной боевикам территории “при неустановленных обстоятельствах”.

При этом, по словам Хомчака, ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.