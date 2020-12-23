Жителей европейской части РФ предупредили о сильном похолодании

23.12.2020, 8:14, Новости дня

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Антициклон сменит циклон в воскресенье в центре Европейской части России: ночные температуры упадут ниже минус 10 градусов в начале следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дальше очередное противостояние западного циклона и восточного антициклона приведет к тому, что циклоническое образование будет уходить на северо-восток европейской территории, и в центре опять будет область высокого давления. В воскресенье дневные и ночные температуры – минус 5 – минус 10 (градусов), преимущественно без осадков, будет выглядывать солнце», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

По его словам, в начале следующей недели температурный фон будет ниже минус 10 градусов ночью.

Вильфанд рассказал, что в середине этой недели – с четверга до субботы – в центре Европейской части РФ ожидаются снегопады.

«Западный антициклон оттесняет циклон и занимает его место в центре Европейской России. Днем в Москве будет от 0 до -2, но прогнозируется сильный снег, метель, местами гололедица. Также ожидаем снежные заносы. 26 числа снег будет ослабевать. За эти несколько дней со второй половины четверга выпадет большое количество снега», – сказал Вильфанд.

Синоптик прогнозирует, что высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров.

Руководитель Гидрометцентра также подчеркнул, что в конце этой недели в Центральном федеральном округе ожидаются опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели.

«25-26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные. В западной половине округа – с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, ветер усилиться до 17-18 метров в секунду», – отметил специалист.

В пятницу и субботу в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях ожидается сильный снег.

Напомним, ранее в среду синоптики сообщили, что облачная погода, местами небольшой снег, гололедица ожидаются в Москве. Днем температура воздуха в городе составит три-пять градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус девяти градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 23 декабря объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.