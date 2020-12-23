Длинные очереди и пустые полки — французская блокада вызвала в Британии продуктовую панику

23.12.2020, 8:14, Новости дня

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После того как Франция закрыла границы с Соединённым Королевством британцы поддались паническим настроениям и начали активно скупать товары в супермаркетах, пишет The Times. По словам издания, пользователи соцсетей из разных уголков страны публикуют фотографии с пустыми магазинными полками и жалуются, что уже давно не видели подобного ажиотажа.



Reuters

Британские покупатели начали выстраиваться в очереди у супермаркетов с 5 часов утра, а многие сети розничной торговли остались с пустыми полками. К этому «всплеску панических покупок» привели опасения, вызванные закрытием границ Соединённого Королевства с Францией, пишет The Times.

Правительство Бориса Джонсона посоветовало людям делать покупки в обычном режиме и «быть бережными». Но, по-видимому, эти призывы остались неуслышанными: в соцсетях появились фотографии очередей в магазины и сообщения о ссорах между покупателями.

«Приостановка сопровождаемых грузовых перевозок из Великобритании во Францию может вызвать серьёзные перебои с поставками свежих продуктов питания на Рождество в Великобританию и с экспортом продуктов питания и напитков из неё», — заявил исполнительный директор Федерации продуктов питания и напитков (Food and Drink Federation) Йен Райт.

По его мнению, водители грузовиков не захотят ехать в Соединённое Королевство, так как рискуют «быть отрезанными от остального мира» на неопределённый срок. Поэтому британские власти должны срочно убедить французских коллег вывести из-под запрета сопровождаемые грузовые перевозки.

Супермаркеты Tesco и Sainsbury’s сообщили, что в связи с закрытием границ может возникнуть нехватка овощей и фруктов. Но они заверили, что в их магазинах «достаточно» продуктов для Рождества, и посоветовали покупателям вести себя нормально.

Однако, по словам издания, в некоторых супермаркетах всё было ненормально. Один покупатель опубликовал в Twitter фотографию с сообщением: «Стою в очереди в супермаркет в 5:50 утра, чтобы заполучить блокадную/брекситовскую туалетную бумагу».

Ещё один пользователь опубликовал фотографию из магазина Waitrose в Бристоле, на которой изображена длинная колонна людей, извивающаяся вокруг автостоянки, и написал: «Такое вот Рождество — в очереди за индейкой».

Другие пользователи жаловались, что очереди в их местные супермаркеты были «самыми худшими за последние месяцы». 27-летняя покупательница Люси Смит заявила: «Мне удалось достать пачку с четырьмя йоркширскими пудингами. Но пока я шла по магазину, кто-то вытащил их из моей тележки».

В ответ торговые сети призвали британцев не поддаваться панике и не запасаться лишними продуктами, чтобы избежать повторения сцен, которые сопровождали первый карантин. Тогда пришлось ограничить продажу ряда товаров, в том числе туалетной бумаги, напоминает The Times.

Между тем высказываются опасения, что товары с коротким сроком хранения могут сгнить в простаивающих грузовиках. Шотландские поставщики моллюсков заявили, что из-за закрытия французской границы у них на дорогах застряли тонны скоропортящихся продуктов.

Британский консорциум розничной торговли (BRC) предупредил, что закрытие границ создаст «трудности» для импорта и экспорта. По словам представителей организации, любой продолжительный сбой станет значительной проблемой в преддверии окончания переходного периода брексита, которое наступит 31 декабря.

«Хотя товары из Франции поступать могут, немногие транспортные компании будут готовы отправить грузовики и водителей в Великобританию без гарантии, что они смогут своевременно вернуться в ЕС», — предположил в интервью The Times представитель BRC Эндрю Опи.