Минобороны рассказало о разминировании Карабаха
23.12.2020, 7:54,
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Инженерные подразделения миротворческих сил РФ за время операции в Нагорном Карабахе разминировали 260 гектаров территории, завершается разминирование северной окраины Степанакерта, информирует Минобороны.
«За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тыс. взрывоопасных предметов», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Отмечается, что миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта.
«Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности», – добавляется в сообщении.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
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