 

Нефть подешевела на данных о неожиданном росте запасов в США

23.12.2020, 7:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на 1,4% на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,44% – до 49,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 1,4%, до 46,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,7 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 3,25 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,2 млн баррелей.

«Цены на нефть упали после очередного роста запасов, – это соль на раны нефтяного рынка», – приводит Reuters комментарий аналитика Axi Стивена Иннеса.

Рост случаев коронавируса также продолжает оказывать серьезное давление на нефтяной спрос. Так, в США, по подсчетам агентства, всего за шесть дней было зарегистрировано более миллиона новых случаев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / США призвали стороны конфликта в Афганистане начать переговоры

18.12 / 55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью

01.09 / Школьников Великобритании будут отправлять домой за кашель в шутку и использование чужих туалетов

28.10 / Затулин разъяснил коварство предложения Алиева остановить наступление в Карабахе

31.07 / В РФ запретили расплачиваться криптовалютой

03.09 / Экс-глава КГБ Белоруссии Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза

12.08 / Токаев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

27.11 / Додон собрался вывести людей на улицы для сохранения мира в Молдавии

23.11 / Москвичка сдала полиции устроившего в квартире оружейный склад сына

23.09 / Кабмин определился с числом украинцев, которых призовут осенью на срочную службу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска