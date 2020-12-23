 

Названа дата начала укладки труб «Северного потока – 2» у берегов Дании

23.12.2020, 7:54, Новости дня
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Трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода «Северный поток – 2» у берегов Дании, следует из уведомления, опубликованного Датским морским управлением.

Наряду с «Фортуной» в работах будут участвовать строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман», а также другие суда снабжения, передает РИА «Новости».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта.

Напомним, во вторник заместитель председателя правления Газпрома, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками сообщила, что строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2» завершено, она готова к вводу.



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