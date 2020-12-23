Сладкоежек заподозрили в склонности к агрессии и психическим расстройствам

23.12.2020, 7:32, Разное

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В статье, опубликованной в журнале Evolution and Human Behavior, ученые Университета Колорадо выдвинули гипотезу о том, что избыточное потребление фруктозы может негативно воздействие не только на физическое, но и психическое здоровье. Популярный дешевый подсластитель оказывает значительную роль в формировании нескольких маниакальных форм поведения — агрессии, биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Авторы считают, что фруктоза снижает энергию в клетках организма, активизируя заложенную природой реакцию добычи пропитания. Подобная реакция возникает при ощущении голода, и именно она стимулирует импульсивность и агрессию, так как в доисторические времена человек вынужден был рисковать жизнью ради того, чтобы получить еду.

Ученые также отметили, что желание потреблять больше сладкого — это эволюционный механизм, необходимый для выживания. Но поскольку сейчас мы живем в условиях, когда сахаросодержащие продукты находятся у нас в холодильнике или ближайшем супермаркете, этот способ выживания уже стал неактуален.

«Хроническая стимуляция этого механизма может привести к подавлению гедонистических реакций и вызвать депрессию», – пишут авторы статьи. Ученые отметили, что гиперактивная реакция организма на сахар, спровоцированная высоким гликемическим индексом, может способствовать развитию аффективных психических расстройств.

Ранее группа исследователей из Германии определила, что сахар не улучшает настроение, а, напротив, снижает концентрацию внимания и усиливает чувство усталости.

«Идея о том, что сахар может улучшить настроение, повсеместно распространилась в популярной культуре до такой степени, что люди во всем мире потребляют сладкие напитки, чтобы стать более внимательными или бороться с усталостью. Наши результаты очень ясно указывают на то, что такие заявления не имеют оснований – если уж на то пошло, сахар скорее заставит вас чувствовать себя хуже», – сообщили ученые.

Анализ 31 исследования показал, что потребление сахара, независимо от количества, фактически не влияет ни на настроение, ни на облегчение последующей умственной или физической деятельности. Кроме того, люди, потреблявшие сахар, в течение часа чувствовали себя более уставшими и менее внимательными по сравнению с теми, кто этого не делал.