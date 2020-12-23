Коммерческая компания начала продажу высококачественных спутниковых снимков

23.12.2020, 7:20, Новости дня

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Компания Capella Space решила сделать бизнес на продаже фотоснимков небольших участков Земли из космоса. Разрешение составляет 50 на 50 см в одном пикселе.

Государственные учреждения, коммерческие предприятия и частные лица могут делать заказы. Если вам необходим снимок из космоса вашего двора, здания, предприятия и т.д., Capella Space его тут же предоставит.

Для продажи снимков создана специальная интернет-платформа, сообщает разработчик. Она позволяет получить файлы со спутника на наземном сервере. Напомним, что ранее аналогичные фото предоставлялись с разрешением 1 метр на 25 см. лучшего качества удалось достичь, благодаря запуску нового спутника, на котором установлена более современная аппаратура.