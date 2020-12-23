Критические изменения в климате произойдут между 2027 и 2042 годами

23.12.2020, 7:20, Новости дня

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Все созданные до сих пор модели изменения климата не отличаются точностью, говорят ученые. Поэтому пока невозможно определить конкретный год, в который наша планета пройдет точку невозврата. Однако известно, что он уже близок.

Так, согласно результатом последних исследований, критические изменения климата должны произойти между 2027 и 2042 годами. Далее следует ожидать, что глобальное потепление действительно существенно изменит условия жизни на Земле.

Сложность расчетов состоит в множестве факторов, которые приходятся учитывать, отмечают специалисты. Это и активность Солнца, и парниковые газы, и состояние ледников, и процессы, происходящие как в атмосфере, так и в океане. Каждый из этих факторов также состоит из множества компонентов.