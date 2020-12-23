В Солнечной системе обнаружен ранее неизвестный гигантский астероид

23.12.2020, 7:20, Новости дня

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Сотрудники Юго-Западного университета (США) заявили, что им удалось обнаружить следы ранее неизвестного астероида в Солнечной системе. По их мнению, данный объект имеет огромные размеры. Он сопоставим с карликовой планетой Церера.

Открытию предшествовал взрыв астероида AhS, который произошел при входе в земную атмосферу над Суданом в 2008 году. Это космическое тело было всего 4 метра в диаметре и весом примерно в 9 тонн, отмечают специалисты. Однако, взорвавшись, оно рассыпалось на множество мелких камней, 600 из которых достигли земной поверхности.

Позже ученые провели исследования одного из образцов и пришли к выводу, что упавший астероид был частью более крупного объекта, от которого он откололся в космосе. Речь идет об астероиде диаметром от 640 до 2000 километров, утверждают ученые.