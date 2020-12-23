Мнение: 100 советов Путину: #1. Как сделать в России цены – для людей!

23.12.2020, 6:05, Разное

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Товарищи, я написал большой текст для моего канала на Ютубе, но там система говорит, что многа буков. Окей, я целиком публикую его сюда, а потом оставлю репост. Если вы еще не знаете, что у меня есть канал на Ютубе – подписывайтесь. Спойлер: ролик набрал крайне мало, а то ж, я говорю ужасную ПРАВДУ. Но зато срач в комментах был – от души. Поехали!

Вот, друзья, пример – почему я объективно дурак. https://www.youtube.com/watch?v=Ec47WK2xxm8 – это ссылка на новый ролик, но не подумайте – я ни в коем случае ничего не стыжусь. И сейчас я вам это объясню. Во-первых, я прекрасно знал, что такой ролик гарантированно воспримут в штыки те, кто причисляет часто себя к патриотам. Я не боюсь, что вы отпишитесь, не надо мне этим угрожать, товарищи, я писал такие тексты до Ютуба, и сейчас это ничего не поменяет. Ведь тут ничего нового – просто я прошу вас подумать, а не махать лозунгами.

Некоторые расстраиваются, ведь говорить речи с броневичка – это куда как веселее, правда? Но – если вы подумаете, вы со мною согласитесь. Ведь ролик не о социальной справедливости, не о том, что высокие цены хорошо – он о том, что НЕТ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ. И если вы думаете, что они есть – вас обманывают. Или вы – обманываете себя.

Я пишу этот текст в 2 часа ночи, вчера я лег в 6 утра, а проснулся в 11 от моих прекрасных соседей, где одна хорошая девочка учится играть на пианино. И это – не первый раз. У меня нет отпуска больше 11 лет, теперь на Ютубе его нет уже 13 месяцев, бывает я встаю в 6 утра и работаю только над текстами, до 12 или 14 часов, бывает – я не сплю всю ночь, а потом, встаю часиков в 16 и снова работаю по кругу. Напоминаю – мне надо еще озвучить тексты, их смонтировать, узнать что-то новое, иногда бывать с семьей. Да, мы еще бывает и едим и я езжу за продуктами! Короче, почти как Путин, если бы я мог позволить себе оправдаться ночными перелетами.

Этот текст чуть-чуть спойлер, ролик про итоги УспехРашаТВ выйдет, надеюсь сделаю, 31 декабря – но, кое-что надо уточнить. А то меня кое-кто одолели. Во-первых, состоялся тут разговор с одним подписчиком: я ни у кого не требую денег, я просто выражаю признательность – отсюда мне надоело отвечать или даже читать вопросы, что дескать "номер карты". Да, оно. Но вы – попробуйте, если считаете, что то, чем я занимаюсь – просто? И даже, если у вас получится, попробуйте сделать это в режиме 4 на 7, 5 на 7. Ведь тем у меня море, сейчас с женой, это редкость, посидел вечером – и придумал, да – снова ролик. Надеюсь разберу свои каракули. Да вы просто не представляете сколько тем слетело только за этот год! И делаю это я – пока один. Потому что доходы от нашей любимой видеоплатформы – не стабильны. И поэтому я второй раз не могу взять человека. Ибо только что-то пошло, как хлоп – и просмотры опали, как рейтинги наших самых лучших людей. И это не какая-то цензура, я же вижу, как другие каналы моих коллег – либо идут вверх, либо стабильно выдают хорошие результаты. Просто алгоритмы, мое время снова будет и снова – хрен пойми, что потом будет дальше.

К тому же, товарищи – есть понятие – ответственность. И если я сделал заначку, чтобы кормить семью, я сейчас на нее живу. А если бы я взял человека, а это дорого – я бы ему что сказал? Или сказал бы моей жене – прости родная, но тебе и доче придеться меньше есть? Котам это объяснить? У меня в какой-то момент в подчинении было больше 10 человек – я знаю, что такое отвечать за чужие жизни. Если не в том плане, как это делают герои моих сюжетов на канале "А пусть не лезут!", то – точно в плане директора, кто платил людям зарплаты.

Или – вот: во-вторых. Во-вторых, мне пишут – ах, нету позитивчика! И я согласен – я сам за него, и я сделал этот канал, а до этого стал вести блог с 2016, а до этого боролся в комментах и на либеральных площадках доказывал, что все не так плохо. Но – я еще прошу ПОДУМАТЬ. Многие ругаются.

Вот тут один хороший человек написал, что я ВОВРЕМЯ перековался. Дескать, был же из "лучших людей", а оказывается – стали больше платить за патриотизм. Так вот сообщаю, не первый, кстати, раз. Я "переобулся" – в 2009 кажется году, с 2008 на 2009 – ездил к другу в Новокузнецк на НГ, читал там книгу, между празднованиями – "Кризис – как это делается" уважаемого Николая Старикова. И получается, что я "вовремя" переобулся – 11 лет назад. О, это было замечательное время. Я защищал поднятие ЗП нашим дорогим силовикам, я объяснял, что мы – не плохо живем, ругался, но объяснял, что налоги будут подниматься, от причин "Надо, привыкнем" до "Вы же хотели, как в Европе?".

И да, я доказывал это жене, переубедил, родственников – до 2014 года многих не переубедил, меня ненавидели и ненавидят бывшие коллеги по СМИ. Тот человек вряд ли прочтет это и извинится. Но обозвать меня коньюктурщиком – можно, конечно. И я привык. Но я многих переубедил и перековал. А есть обратные примеры. У меня есть друзья, кто зарабатывал 45 000, а теперь 120 000. У меня есть люди, кто только за кризис с 2014 – поднял миллионы. И они все против текущей власти. Тот, что стал получать больше, кстати, устроившись в государственную контору – стал думать, что это ВОПРЕКИ. А тот, кто погасил за время кризиса все свои долги и поимел кучу активов – еще больше мне доказывает, что мог и больше – да… да, конечно, Путин – не дает. И мне раз за разом приходиться объяснять, я тупо не смотрю в свой холодильник – хотя там есть, что поесть, с марта 2020 из-за известных событий я стал весить 100 кг, а было хотя бы 98((((

Но. Я точно помню, как ездил копать картошку, как была только одна картошка, как в общаге сыр казался сказкой (напоминаю, сейчас студенты пиццульку заказывают, я знаю о чем я говорю, я в Томске), а жена рассказывала – что в погребе (у меня не было в семье) – была только опять же картошка и капуста. Говорить мне про сверхдоходы от нефти и газа – не надо. В Томске, когда я приехал, да, для мальчика из Темиртау, было много красно-кирпичных домов. Теперь наш город уже точечно не застраивают – кругом, пардон, за каламбур – вокруг города все строится и идет драка за те места, где были заводы.

Да, они, заводы – были. Они ушли в историю и оказались несостоятельны. Но в 2020 году, когда "все пропало" – у нас тут идет конкурс за эти места, чтобы их снова застроить. И это я просто не хочу говорить, как с 1999 по 2020 – пока я тут – настроили магазинов, автосалонов, дорог, развязку построили и на парковках, хрен бы с ним, мало места – новые тачки – от Лад до Крузеров всех мастей. А также пробки-пробки-пробки. Мне скажут многое. Про пенсионеров – и это проблемные места, но посмотрите на наш прекрасный Запад? У них не только сверхдоходы, они жили в долг все эти веселые годы.

Мне скажут про медицину… нет, теперь не скажут. Но найдут до чего – не дошли руки у Путина, а ведь 20 лет, ведь столько бабла, ведь…

Я не могу затягивать этот текст. Завтра – будет про Англию ролик и вы сравните, как получилось. А послезавтра, а затем на выходных – про Армию – и вы тоже сможете сравнить. Заметьте, я начал канал, а раньше блог – с позитива. Но иногда я так устаю от тех, кто постоянно живет в сказке – что выпускаю спорные ролики. И наш любимый народ, все-таки Путин святой – прорывает. И поэтому, когда я понял, как начал вести канал – президент-то у нас не то, что кремень – монолит. Ладно, бороться с врагами, а свой же народ своими идиотскими замечаниями – угробить может – кого захочет. И все, как говорят наши критики, объективно и справедливости ради.

Кстати, народ! А вы не видите, что это просто фильтр, на картинке, только обработанное видео. Я – ничего не рисовал, я не умею. Я не могу себе позволить настоящую анимацию – упали доходы, что поделать, да и я устал – больше 200 роликов, без учета вырезанных по разным причинам – за год. Давайте, пример, я когда понял – сам удивился.

Я сделал много: авторских роликов, авторских текстов, игра в кадре, а не просто начитка чужих – хоть сценариев, хоть цитат. В недавнем интервью один человек, я не буду говорить от греха подальше названий контор, но уволили его с позором из одного известного, оплачиваемого из бюджета Сияющего Града на Холме, рассказал. А он – бывший борец за ваше и мое счастливое будущее. И работал он за идею, как я когда-то – пока не офигел. Так вот, им надо было сдавать хотя бы втроем – автор, монтажер и кто-то еще, но точно не оператор – не ездили они никуда – 24 минуты программы в день. И человек признался, что сходил с ума от нагрузки. Я сдаю почти каждый день – НО ОДИН – 12-14 минут. И у меня нет их библиотеки, и я – один. Расскажите мне про патриотизм, в следующий раз, ага.

Сегодня я не буду ставить реквизиты карты, просто это надо лезть в шаблон, а я пишу в редакторе Ютуба. Сегодня я не буду читать мораль, я никогда ее не читал. Просто поймите одно, что понял я, а потом – когда мне это сказала жена, я вообще влюбился в нее снова и снова, а я счастлив с ней 13 лет подряд. Тут надо бы поставить, но некуда врезку из нашего незабвенного фильма "Обыкновенное чудо": "Спустя столько лет, как пацан, любить свою жену!".

Мы живем неплохо. Есть те, кто живут очень плохо, есть те – кто живут сверх хорошо. Но – при всем моем участии к первым, я как-то никогда не испытывал ненависти ко вторым (за исключением отдельных скорее политических личностей и пьяном выходкам, дальше не хочу ругаться словами нехорошими) Надо решать бедность? Надо. Вот только те, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕДНЫ – никогда мне сюда не напишут, у них – денег нет. Хватит за них мне рассказывать. Надо ли решать сверхприбыли? Да.

И Путин над этим работает, потому что СВЕРХПРИБЫЛИ – это не про уважаемую Ксению Анатольевну Собчак, это про то, что сейчас творится у "западных партнеров", ибо деньги там не шубы. Дальше Ютуб сказал – будет банить, если я вас расскажу. Сверхприбыли – это не деньги, яхты или шубы, как вы не поймете. Это попытка монетизировать власть. Это куда как страшнее.

Мы стабильно развиваемся, не без проблем. И только это я стараюсь донести. А как заговорил не о проблемах, а всего лишь – о том, как их можно понимать. Началось.

Теперь живите с этим. Можете отписываться. Но я надеюсь, лучше – подпишите друзей. Потому что простые решения есть только у берлинского пациента. А здесь стеб, радость, разумные обсуждения и много юмора. Иногда, правда, чего врать – вам пишет одна длинная, 191 см, нудота. Теперь еще и толстая. Вы не поверите – все мое детство до универа – меня звали "Доход". Даже завидно теперь.

Счастья вам.