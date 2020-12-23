Россия отправляет военных инструкторов в ЦАР. Кому и зачем это нужно?

23.12.2020, 6:55, Разное

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300 военных инструкторов российской армии отправятся в Центральноафриканскую республику, сообщил сегодня российский МИД. Специалисты отправятся туда по просьбе правительства республики, в которой 27 декабря должны пройти президентские выборы. При этом ранее СМИ сообщали, что на столицу Банги наступает вооруженные мятежники, по неподтвержденным данным, уже разгромившие отряды регулярной армии, а также работающей в стране российской ЧВК. «МБХ медиа» рассказывает, почему Россия решила направить ЦАР официальное подкрепление и в чем может быть интерес РФ в африканской республике.

Кто приглашает — и кто поедет

Власти Центральноафриканской республики обратились к России и Руанде за помощью для борьбы с попыткой «государственного переворота», сообщила 21 декабря французская газета Le Figaro. При этом Россия в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве уже «направила несколько сотен человек из регулярных сил и тяжелую технику», сообщил агентству AFP пресс-секретарь правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

Правда, российский МИД поначалу эту информацию не подтверждал. «У нас есть представительство Министерства обороны РФ, оно компактное, человека четыре-пять. Но они, естественно, не принимают участия в боевых действиях, это представительство — политическое присутствие», — заявил утром 22 декабря замглавы министерства иностранных дел Михаил Богданов. Он добавил, что Россия рассмотрит вопрос отправки военного контингента, если такой запрос поступит от официального Банги. Однако уже вечером 22 декабря МИД подтвердил, что РФ отправляет в африканскую страну три сотни военных инструкторов.

Говоря о нынешнем решении, Богданов не упомянул, что еще в 2018 году в ЦАР были отправлены не только те самые пять российских военных, но и 170 гражданских специалистов. Об этом тогда сообщалось официально: представитель министерства иностранных дел Мария Захарова 3 августа того же года рассказывала на брифинге о командированных на «совершенно законных основаниях» российских инструкторах, которые «по просьбе президента этого государства» прибыли «для оказания содействия в подготовке центральноафриканских военнослужащих». «Основной задачей россиян является обучение местных военных навыкам обращения с вооружением и техническими средствами, поставленными в ЦАР министерством обороны РФ на безвозмездной основе в конце января — начале февраля этого (2018-го — «МБХ медиа») года», — цитировал тогда Захарову «Интерфакс».

Что происходит в ЦАР

27 декабря в Центрально-Африканской республике должны пройти президентские выборы. Политическая борьба там, судя по всему, ведется в буквальном смысле с оружием в руках. Действующему президенту Фостен-Арканжу Туадере, как пишет Le Figaro, противостоят несколько вооруженных группировок. 18 декабря три самых мощных из них, вместе контролирующих более двух третей территории страны, начали продвигаться к Банги. В организации этого наступления нынешнее правительство ЦАР обвинило бывшего президента Франсуа Бозизе, не допущенного к нынешним выборам по решению Конституционного суда республики. Правительство Туадере назвало происходящее, как уже было указано выше, попыткой государственного переворота. Россия, Франция, США, а также Евросоюз в воскресенье призвали бывшего президента и вооруженные группы сложить оружие.

Судя по всему, этого не произошло. «Отряды вооруженных сил ЦАР и российские наемники разгромлены», — так описали журналисты местного портала Corbeaunews захват города Мбаики в 107 километрах от столицы, — «но им на помощь идет подкрепление».

Российские наемники?

По данным нескольких СМИ, в ЦАР сейчас присутствуют не только военные и гражданские специалисты, но и бойцы российской частной военной компании, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Большое исследование, посвященное этому, публиковало издание «Проект». Le Figaro утверждает, что это ЧВК охраняет и самого президента. По словам источников Русской службы Би-би-си, структуры Пригожина ведут добычу драгоценных камней в республике, проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу. Сам Пригожин отрицает, что в ЦАР есть связанная с ним группировка. При этом стоит отметить, что в российском общественном сознании Центральноафриканская республика связана, прежде всего, с трагедией — в 2018 году там были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые, по данным «Проекта», приехали в ЦАР для расследования деятельности ЧВК в этой стране.

Что говорят эксперты?

«Российским руководителям казалось, что ЧВК — идеальное средство для проведения секретных военных спецопераций, — объяснил «МБХ медиа» военный обозреватель, шеф-редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц, — то есть там, где России хочется применить силу, но не хочется, чтобы ее в этом уличили, можно использовать частные военные компании». По мнению Гольца, такой подход был основан на неверной интерпретации иностранного военного опыта. «В результате использования ЧВК в Сирии и в ЦАР выяснилось, что уши не спрятать, причастность России сразу же устанавливается. Заявлениям о том, что россиян там не было, не верят». К тому же, полагает эксперт, при использовании одних только частных военных компаний «в какой-то момент те, кто командуют ЧВК, начинают подменять собой российское государство».

Отправка кадровых военных в ЦАР означает, что Россия меняет подход к проведению зарубежных операций, считает Гольц: «Российские власти решили не валять дурака. Возможно, впредь, если посчитают нужным помочь отдельному деятелю военной силой, будут действовать открыто», — заключил эксперт.

При этом у самих властей и армии Центральноафриканской республики нет ни мощностей, ни выучки для того, чтобы победить мятежников, полагает африканист, бывший дипломат, а ныне старший преподаватель СпбГУ Александр Зданевич. С ним согласен и Александр Гольц: «Партизанскую войну выиграть было невозможно, регулярная армия не могла победить в войне с партизанами. 100-200 российских наемников не играли существенной роли». При этом появление в стране российских военспецов вовсе не означает, что в республике вспыхнет полномасштабная война с участием наших войск, полагает Зданевич. Ситуацию в ЦАР эксперт описывает как «постоянный конфликт с обострениями»; по его мнению, таковой она и останется в ближайшее время.

Что нужно России — и всем остальным

По мнению Зданевича, Центральноафриканская республика стала ареной политического передела сфер влияния между США, европейскими странами и Россией. Причем стала таковой в силу своего геополитического положения, обозначенного в ее названии, а также наличия полезных ископаемых. Помимо упомянутых выше золота и драгоценных камней, в стране находится крупнейшие месторождения урана. И это не может не интересовать крупные державы — такие как США, Китай и Францию, чьей колонией ЦАР была до объявления независимости.

При этом наша страна, на данный момент, уступает этим государствам по присутствию в Африке в целом, полагает эксперт, хоть и входит в пятерку самых влиятельных на континенте. «Россия хочет показывать, что способна брать на себя роль арбитра, — говорит Зданевич, — по экономическому влиянию Россия не может сравниться с Китаем , который вкладывает в Африку колоссальные деньги. Но Китай просто выкачивает ресурсы, и сами африканцы замечают, что такое сотрудничество часто приводит к потерям. А мы просто присутствуем — и мешаем нашим конкурентам отстаивать их интересы».

Сергей Тепляков