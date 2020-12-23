Повстанцы в ЦАР разбили российских наемников и захватили город

23.12.2020, 6:47, Новости дня

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Повстанцы в ЦАР разбили российских наемников и захватили город. По информации СМИ, кроме россиян на стороне армии ЦАР выступают и наемники из Руанды. Уточняется, что речь идет о городе Бамбари в префектуре Уака.

Таким образом, трехчасовой бой для сотрудников ЧВК «Вагнер» оказался проигранным, сказано в статье. «Русские» и солдаты ЦАР отступили в сторону Сибута.

– Гуманитарные источники сообщают о погибших и раненых с обеих сторон, — пишет журналист.

Ранее агентство AFP сообщило, что Россия в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве с африканской страной перебросила в нее «несколько сотен военных и тяжелое вооружение». Москва не подтверждала эту информацию.

Около двух третей территории ЦАР неподконтрольно правительству. Недавно три наиболее влиятельные повстанческие группы объединились, чтобы попытаться предотвратить переизбрание президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры — выборы назначены на 27 декабря. Власти отказываются от переговоров с повстанцами, лидером которых считается экс-президент Франсуа Бозизе.