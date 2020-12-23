 

Повстанцы в ЦАР разбили российских наемников и захватили город

23.12.2020, 6:47, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Повстанцы в ЦАР разбили российских наемников и захватили город. По информации СМИ, кроме россиян на стороне армии ЦАР выступают и наемники из Руанды. Уточняется, что речь идет о городе Бамбари в префектуре Уака.

Таким образом, трехчасовой бой для сотрудников ЧВК «Вагнер» оказался проигранным, сказано в статье. «Русские» и солдаты ЦАР отступили в сторону Сибута.

– Гуманитарные источники сообщают о погибших и раненых с обеих сторон, — пишет журналист.

Ранее агентство AFP сообщило, что Россия в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве с африканской страной перебросила в нее «несколько сотен военных и тяжелое вооружение». Москва не подтверждала эту информацию.

Около двух третей территории ЦАР неподконтрольно правительству. Недавно три наиболее влиятельные повстанческие группы объединились, чтобы попытаться предотвратить переизбрание президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры — выборы назначены на 27 декабря. Власти отказываются от переговоров с повстанцами, лидером которых считается экс-президент Франсуа Бозизе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / ЦБ оценил сроки пилотного запуска цифрового рубля

13.08 / США запретили чартерные авиарейсы на Кубу

05.09 / Цукерберг предсказал беспорядки в США после президентских выборов

15.08 / Власти Коми решили помочь семьям погибших после обрушения в шахте

18.10 / Саратовские врачи оценили состояние двух выброшенных матерью из окна девочек

14.12 / В США началась вакцинация от COVID-19

23.10 / Военный атташе Германии вызван в Минобороны России

06.09 / Малюська анонсировал продажу львовской исправительной колонии

04.10 / Пожары в Луганской области. В ГСЧС заявили, что огонь в одном очаге из семи потушен

15.10 / Россия приостановила финансовую помощь Кыргызстану – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска