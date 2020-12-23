Даже допустимое содержание алкоголя в крови может притуплять реакцию водителя

23.12.2020, 6:38, Разное

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Авторы нового исследования ориентировались на концентрацию алкоголя в крови 0,08%, которая считается допустимой для водителей в Великобритании. В РФ этот показатель существенно ниже – 0,03% (0,3 промилле). Но в новой работе ученые показали, что даже более низкие концентрации могут влиять на реакции человека.

Способность головного мозга человека быстро обрабатывать «картинку» движущихся объектов и реагировать на нее крайне важна для водителей. Она необходима для координации движений. В новом исследовании ученые преследовали цель установить, какое минимальное количество алкоголя может негативно сказаться на этой способности мозга.

Ученые оценивали движения глаз, реакцию зрачков и уровень алкоголя в крови у добровольцев несколько раз в течение дня. Замеры проводились до и после употребления алкоголя, во время выполнения специальной задачи. Этой задачей было слежение за точкой на экране, которая могла двигаться в любом направлении с разной скоростью. Авторы исследования провели замеры множества различных показателей движений глаз.

Участникам исследования давали алкогольные коктейли, чтобы в их крови концентрация алкоголя достигла более 0,06% или менее 0,02%. Люди не знали, какое именно количество алкоголя они получают.

Исследование показало, что на согласованность движений глаз и рук может значительно влиять концентрация алкоголя в крови 0,015%. Ученые указывают, что такое количество алкоголя нарушает активность в отделах головного мозга, которые обрабатывают информацию о движении.

Концентрация алкоголя 0,015% к крови человека весом 75 килограмм создается после употребления половины бутылки пива, пишут авторы исследования. Раньше считалось, что для существенного ухудшения координации движений требуется большее количество алкоголя.