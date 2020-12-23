Астрономы обнаружили 153 галактики, в которых нет темной материи

23.12.2020, 6:26, Новости дня

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Ученые до сих пор не могут найти подтверждение существованию темной материи, понятие которой появилось в научном мире еще в 30-х годах прошлого столетия. Наоборот, появляются новые факты, свидетельствующие об ошибочности версий, предполагающих, что темная материя заполняет большую часть Вселенной.

Так, международная группа астрономов заявила недавно, что им удалось обнаружить 153 галактики, в которых точно нет темной материи.

Дело в том, что данная субстанция должна была бы приводить к аномальным движениям небесных тел, так как темная материя якобы создает дополнительную массу и гравитацию. Ученые предполагают, что более правдоподобно выглядит гипотеза о существовании модифицированной гравитации, а никакой темной материи, возможно, не существует.