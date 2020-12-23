Ученые описали ранее неизвестную форму льда

23.12.2020, 6:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Сколковского института науки и технологий выявили новую форму льда, которую, по их мнению, теоретически можно будет использовать для хранения водорода.

По словам экспертов обычный водяной лет имеет множество модификаций. Например, если вода замерзает при высоком давлении, образуются симметрические водородные связи, благодаря которым можно получать Н2. Но если давление снизить, связи рушатся.

Весь фокус в формировании кристаллов, поясняют ученые. Теоретически моно достичь такого состояния, при котором на одну молекулу воды будет приходиться до 2 молекул водорода. Однако для этого необходимо давление свыше 380 тысяч атмосфер. Отечественные ученые нашли состояние льда, в котором водорода хранится меньше. Зато он образуется в более благоприятных условиях.