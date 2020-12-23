Россия упрекнула руководство ООН в цинизме и малодушии

23.12.2020, 6:06, Новости дня

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В докладе генсека ООН Антониу Гутерреша по Ирану нет осуждения убийства ученого Мохсена Фахризаде, как не было осуждения убийства генерала Касема Сулеймани, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Гутерреш выразил сожаление в связи с тем, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, и указал на то, что «эти действия американской стороны могут негативно сказаться на выполнении резолюции 2231 другими участниками», отметил Полянский. Однако, по его словам, «руководству ООН опять не хватило смелости четко сформулировать призыв к США вернуться к полному и безоговорочному соблюдению» обязательств.

Кроме того, РФ «поражена циничными формулировками доклада генерального секретаря по поводу убийств иранских представителей». Указывается, что в докладе нет «ни слова осуждения этих актов, упоминания об их потенциальных негативных последствиях в документе нет». Поляснкий считает, что «кроме как малодушием это сложно назвать», передает РИА «Новости».

27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Тегеран заявил о причастности к убийству США и Израиля. 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.