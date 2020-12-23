Мнение: Курды отказались отдавать Айн Исса Асаду

23.12.2020, 5:54, Разное

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Курды отказались передать Асаду контроль над городом Айн-Исса https://syrianobserver.com/EN/news/62673/sdf-rejects-handing-over-key-town-to-syrian-govt-asks-russia-to-intervene-to-stop-turkey.html

Командующий SDF пожаловался, что Россия не спешит реагировать на действия Турции и обстрелы позиций курдов в районе Айн Исса, требуя вместо этого передать город сирийскому правительству https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/22122020

Сопредседатель SDF заявила, что молчание России является частью кампании давления на курдов, в интересах усиления позиций Дамаска в Рожаве https://syriacpress.com/blog/2020/12/22/amina-omar-turkeys-escalation-in-ayn-issa-aims-to-see-syrian-regime-replace-autonomous-administration/

В оккупированном Турцией куске Рожавы отмечается активное передвижение механизированных колонн https://twitter.com/Rojava_Media/status/1341416129978363904

На встрече российских военных с турецкими военными к северу от Айн-Исса, турки заявили, что атаки на Айн Исса будут продолжаться, пока там сидит SDF. Против нахождения там войск Асада особых претензий у турок нет https://anfturkce.com/kurdIstan/eyn-Isa-da-rusya-nin-ikili-oyunu-suruyor-149819

В целом, курдам в очередной раз предложили простую вилку решений – либо они отдадут город Асаду по хорошему, либо придет "друг Реджеп" и убьет немного курдов. С учетом предшествующих событий, второй вариант более вероятен чем первый. И пока курды будут поддерживать американскую оккупацию сирийских территорий, им эту вилку решений будут предлагать регулярно.

Между тем, к северу и северо-востоку от Айн Исса продолжаются боестолкновения SDF с боевиками SNA. Российские военные флегматично за этим наблюдают и не вмешимваются. Турция в свою очередь активно поддерживает действия боевиков своей артиллерией – ближе к вечеру, начинается серьезная работа турецких САУ.

Ситуация находится в процессе развития.