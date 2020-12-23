Сельское хозяйство вытеснит 88% представителей животного мира

23.12.2020, 5:32, Новости дня

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Интенсивное развитие сельского хозяйства приведет к тому, что 88% представителей животного мира будут вытеснены с привычных ареалов обитания, что станет угрожать им вымиранием. По мнению ученых из Университета Лидс, это произойдет до 2050 года.

Изменить тенденцию возможно, если сменить и стратегию развития сельского хозяйства, считают специалисты. Человечеству следует задуматься, с одно стороны, о переходе на здоровое питание, с другой стороны, о применении современных технологий выращивания сельскохозяйственных растений, которые не будут связаны с расширением территории посевов.

В противном случае под угрозой окажутся не менее 1280 видов животных. Флора также пострадает, утверждают эксперты.