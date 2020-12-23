В РФ создан новый реагент для извлечения палладия

23.12.2020, 5:32, Новости дня

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Палладий является очень ценным металлом, запасы которого в земных недрах очень низкие. Однако его используют в производстве электроники и медицинской техники. Поэтому возникает вопрос о «добыче» палладия прямо из промышленных отходов.

Ученые из Красноярска и Новосибирска разработали высокоэффективный реагент, позволяющий почти полностью извлекать палладий из нитратных растворов.

Как поясняют специалисты, при этом в полученном металле нет никаких посторонних примесей. Источником ценного материала могут быть как выброшенные электронные устройства, так и отработанное ядерное топливо. Подробнее о российской разработке можно прочитать в журнале ChemistrySelect.