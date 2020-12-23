 

В РФ создан новый реагент для извлечения палладия

23.12.2020, 5:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Палладий является очень ценным металлом, запасы которого в земных недрах очень низкие. Однако его используют в производстве электроники и медицинской техники. Поэтому возникает вопрос о «добыче» палладия прямо из промышленных отходов.

Ученые из Красноярска и Новосибирска разработали высокоэффективный реагент, позволяющий почти полностью извлекать палладий из нитратных растворов.

Как поясняют специалисты, при этом в полученном металле нет никаких посторонних примесей. Источником ценного материала могут быть как выброшенные электронные устройства, так и отработанное ядерное топливо. Подробнее о российской разработке можно прочитать в журнале ChemistrySelect.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик

25.07 / В РФ ответили Киеву на планы по «деоккупации» Крыма

07.09 / Боррель прокомментировал похищение Колесниковой

02.08 / В Украине начнут внедрять 5G-интернет в 2022 году – Минцифры

22.07 / В РФ резко выросло число безработных

09.10 / Обозреватель Figaro – на смену феминизму во Франции приходит мужененавистничество

07.09 / Диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск рака молочной железы

24.10 / Пальчевского внесли в базу “Миротворца”

08.08 / Главу штаба Тихановской задержали в Минске

02.11 / “Это помогает держаться в строю”. Тина Кароль рассказала, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска