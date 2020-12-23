 

В Петербурге многодетным выплатят по 3 тыс. рублей на ребенка к Новому году

23.12.2020, 5:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Санкт-Петербурга до 1 января 2021 года планируют выплатить многодетным семьям города по 3 тыс. рублей на каждого ребенка для приобретения подарков к Новому году, сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

«Мы подготовили, согласовали со всеми комитетами предложения, сформулировали постановление правительства. С этой целью предусмотрены возможности финансовые для того, чтобы мы в течение оставшегося периода времени до 1 января выплатили всем детям многодетных семей по 3 тыс. рублей. На сегодняшний день это 152 тыс. детей, у нас в городе 47 тыc. с лишним многодетных семей. И мы в течение одного-двух дней готовы профинансировать на имеющиеся счета наших горожан соответствующие финансовые источники», – сказал Ржаненков, отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова о ходе выполнения данного им ранее поручения о проработке соответствующей меры поддержки для многодетных семей на заседании городского правительства, передает ТАСС.

Глава комитета отметил, что для получения этих выплат «никуда ходить не надо, в базе все эти сведения есть».

Также, по словам Ржаненкова, поддержка будет оказана детям-инвалидам – в городе проживают около 17 тыс. детей с ограничениями по здоровью. Глава комитета пояснил, что речь идет о детях-инвалидах, которые находятся как в учреждениях, так и в семьях. «Они получат возможность за счет благотворительных источников, у нас есть договоренность соответствующая, [приобрести] новогодние подарки. С 26 числа у нас будут эти акции организованно проводиться в детских медицинских учреждениях», – сказал он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Кроме того, глава государства в ходе конференции затронул вопрос программ поддержки семей с детьми.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Путин провел совещание с членами Совбеза

29.11 / Саперы в Карабахе обезвредят боеприпасы в Степанакерте и возле села Мхитарашен

15.12 / ФАС проведет внеплановые проверки по снижению цен на продукты

25.07 / Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

06.10 / Верховный суд поддержал правила голосования по почте в Южной Каролине

07.08 / Президент Польши в инаугурационной речи дал обещание Украине

09.07 / В Петербурге перестали воровать канализационные люки

06.08 / Взрыв в Бейруте. Администрацию порта отправят под домашний арест – СМИ

19.12 / Разрушительную силу цифрового мира сравнили с ядерным оружием

01.09 / Готовится к выходу новая линейка ноутбуков MacBook 13

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска