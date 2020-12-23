 

Постпреда Германии проводили из СБ ООН афоризмом Жванецкого

23.12.2020, 5:12, Новости дня
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У постпреда Германии Кристофа Хойсгена в СБ ООН появилась зависимость, он не может обойтись без критики в адрес России, сообщил российский постпред Дмитрий Полянский.

Во вторник для Германии прошло заключительное заседание в СБ ООН – она оставалась членом Совбеза в течение двух лет. Полянский отметил, что «за время работы» в СБ ООН у Хойсгена появилась «своеобразная зависимость – ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит».

Полянский выразил надежду, что «после 1-го января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет». Он попрощался с «дорогим Кристофом» афоризмом «недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что Вы наконец-то уходите», передает ТАСС.

Жванецкий умер в ноябре в возрасте 86 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Представитель Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Украины Владимир Зеленский.



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