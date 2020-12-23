Microsoft сообщила об «интересном повороте» в расследовании кибератаки на США

23.12.2020, 5:12, Новости дня

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Программное обеспечение SolarWinds, которое использовалось для масштабной атаки на правительственные учреждения США, стало целью и других хакеров, сообщила компания Microsoft.

Как заявили в Microsoft, «при интересном повороте событий расследование взлома SolarWinds» выявило и другую вредоносную программу, оказывающую влияние на SolarWinds Orion. При этом в Microsoft полагают, что выявленное заражение SolarWinds Orion, вероятно, «не связана» с первым «взломом и используется другим злоумышленником», передает РИА «Новости».