Разнотычное
23.12.2020, 4:46,
Разное
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Хвала тебе, хвала, любимый разнотык!
Петр Саруханов / «Новая газета»
Перед Медведевым, как некогда допрежь,
Стоим в почтении умильном:
Не просто пару лет сомнительных надежд —
Он слово века подарил нам.
(Не слово года, нет: тем словом был ковид,
Угроза наша и обида,
Но разнотыка он отнюдь не обнулит —
Он дольше и сильней ковида).
О русская судьба, кислотная среда!
Правитель сам над ней рыдает:
Он вечно тыкает, и вечно не туда,
И никогда не попадает.
Трясина русская, без контура и дна,
Лежит, структуру отвергая:
Кормящая рука не ведает одна,
Кого скальпирует другая.
Рулить такой страной в единственном лице
Недальновидно и нелепо,
Но воплощение страны в одном отце —
Ее единственная скрепа.
Централизация! Люблю тебя за то,
Что вечно тычешь мимо цели —
И, в крупное твое ссыпаясь решето,
Мы казуально уцелели.
И потому все так — врассыпку, вразнотык,
Без вдохновенья и запала,
И лижет эту власть всяк сущий в ней язык —
Опять не там, а где попало.
Давно запутались — где запад, где восток?
Самодержавный непорядок
К невинным гражданам неслыханно жесток,
Зато к убийцам дивно мягок.
И это к лучшему. Кто как, а я привык
Считать судьбу свою удачной:
Давно бы был фашизм, но вечный разнотык
Низвел его в формат бардачный.
Увидишь, тычется слепое большинство —
Отпрыгнешь в сторону иную;
В ответе тысяча — а значит, никого,
И Бог орудует впрямую.
Урвать волшебный шанс — один на миллион;
Спастись под кровлей обветшалой,
Случайно выжить там, где, если б был закон,
Никто не выжил бы, пожалуй…
Хвала тебе, хвала, любимый разнотык,
Несовпаденье лба и пули,
Ведь если бы не ты, — так думать я привык, —
В меня уже давно бы ткнули.
А так еще живем, по милости небес,
В кулак смеемся над врагами,
И разнотыкомка, верховный мелкий бес,
Царит над нами вверх ногами.
Дмитрий Быков
обозреватель
Источник: Новая газета
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