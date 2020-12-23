Китайские зонды обнаружили на Луне более 100 тысяч кратеров

23.12.2020, 4:38, Новости дня

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В результате полетов китайских космических аппаратов Chang’e 1 и Chang’e 2 к спутнику Земли удалось обнаружить на нем более ста тысяч ранее неизвестных астрономам кратеров. Если быть абсолютно точным, то речь идет о 109 тысячах 956 новых углублений.

Все они небольшого размера, иначе их можно было бы рассмотреть в телескоп прямо с Земли, отмечают ученые. Однако теперь, когда появилась новая информация, можно составить наиболее подробную карту лунной поверхности, которая в будущем поможет освоению и колонизации данного космического тела.

Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Communications. Там же описан и метод, при помощи которого они проводились. Большинство кратеров образовались в результате падения метеоритов.