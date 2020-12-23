Ученые предупреждают о парниковых газах, которые образуются в результате таяния льдов

23.12.2020, 4:38, Новости дня

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Таяние ледников, а также исчезновение вечной мерзлоты на огромных территориях представляет новую угрозу для экологии, предупреждают ученые. Высвобождается не только вода, но и те парниковые газы, которые были скованы примерно 12 тысяч лет назад.

Это очень неприятный сюрприз от природы, утверждают эксперты. На самом деле, мы точно не знаем, что попадет в атмосферу.

До последнего ледникового периода огромные территории на крайнем севере были затоплены водами Северного Ледовитого океана. Затем жидкость замерзла, законсервировав гигантские массы органики. Как минимум, речь идет о новых выбросах окиси углерода в момент таяния. Но там также могут содержаться и более опасные химические соединения.