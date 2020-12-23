 

Ученые предупреждают о парниковых газах, которые образуются в результате таяния льдов

23.12.2020, 4:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Таяние ледников, а также исчезновение вечной мерзлоты на огромных территориях представляет новую угрозу для экологии, предупреждают ученые. Высвобождается не только вода, но и те парниковые газы, которые были скованы примерно 12 тысяч лет назад.

Это очень неприятный сюрприз от природы, утверждают эксперты. На самом деле, мы точно не знаем, что попадет в атмосферу.

До последнего ледникового периода огромные территории на крайнем севере были затоплены водами Северного Ледовитого океана. Затем жидкость замерзла, законсервировав гигантские массы органики. Как минимум, речь идет о новых выбросах окиси углерода в момент таяния. Но там также могут содержаться и более опасные химические соединения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Разработчик «Новичка» рассказал о создании вещества

04.10 / Замену Фокину в ТКГ не ищут, Тищенко не рассматривают – Ермак

21.12 / “Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду”. Звезда фильма “Моя прекрасная няня” Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса

06.08 / США и европейские страны призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

10.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

17.07 / Пентагон подтвердил существование «супер-пупер-ракеты» Трампа

07.08 / Онищенко оценил риск заразиться коронавирусом и гриппом одновременно

10.11 / Ляшко рассказал, какие последствия может иметь мутация коронавируса у норок

08.12 / Экс-президента Чехии оштрафуют за неправильное ношение маски – СМИ

25.08 / Вашингтон осудил встречу Эрдогана с лидерами ХАМАС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска