 

Трамп помиловал осужденного по «российскому делу» Пападопулоса

23.12.2020, 4:18, Новости дня
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Глава американского государства Дональд Трамп помиловал 15 осужденных, включая экс-советника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса, сообщила администрация США.

Трамп заявил, что его решение позволит «исправить ошибки», которые команда спецпрокурора Роберта Мюллера допустила «в отношении многих людей». Пападопулос был осужден за дачу ложных показаний. Трамп также помиловал осужденного в ходе расследования Мюллера гражданина Дании Алекса Ван Дер Зваана. Кроме того, помилованы конгрессмены Дункан Хантер и Крисс Коллинс. Первый признал вину в присвоении средств предвыборной кампании, второй – в финансовых махинациях, передает РИА «Новости».

В ноябре Трамп сообщил о полном помиловании генерал-лейтенант армии США в отставке, бывшего помощника главы Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным в даче ложных показаний в суде. Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком.



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