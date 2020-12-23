Мнение: Дымный “Шаньдун”

23.12.2020, 4:06, Разное

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К вопросу у "дымящем" авианосце "Адмирал Кузнецов".

Второй китайский авианосец "Шаньдун" тоже любит "подымить".

Снимок сделан на новой китайской военно-морской базе на острове Хайнань.

PS. Касательно "Адмирала Кузнецова". В СМИ сообщают, что командование флота хочет ускорить возвращение авианосца в строй, который по плану должен вернуться после ремонта во второй половине 2022-го года. До утопления дока и пожара, он должен был вернуться в строй в конце 2021-го года, но потом сроки сдвинулись на несколько месяцев. Кроме того, руководство ОСК заявляет, что корпорация готова приступить к работам над новым авианосцем, если соответствующее решение будет принято. Строить новый авианосец предполагается на заводе "Севмаш" после поступления заказа от Министерства обороны.

PS2. Ну и по британским самотопам.

Авианосец "Принц Уэлльский" после затопления машинного отделения, сможет вернуться в строй в мае 2021-го года. На ремонт морское ведомство дополнительно выделит 3,3 млн. фунтов.

Программа оснащения авианосца палубной версией F-35 приостановлена – на первые испытания он должен был выйти в первом квартале 2021-го года, но в связи с произошедшим, возобновленные программы отложено на неопределенный срок.