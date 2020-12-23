Эксперты рассказали о настоящих целях хакеров

23.12.2020, 3:44, Новости дня

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Компания Positive Technologies провела исследование, результаты которого показывают на причины и мотивации поведения злоумышленников в киберпространстве.

По словам экспертов, примерно в 70% случаев хакеры взламывают сайты, не имея конкретной цели навредить именно этим жертвам, завладеть их информацией и т.д.

Первоначально они создают свои базы данных, которые дают доступ к тем или иным ресурсам, а затем продают информацию другим преступникам. В теневом сегменте глобальной сети специалисты проанализировали около 80 миллионов сообщений, авторы которых предлагают услуги по взлому сайтов. На этом черном рынке есть спрос и предложения баз данных, созданных хакерами. Ключи к любому гаджету могут попасть в них, если ими завладеют злоумышленники.