Специалист рассказал о причинах, по которым голосовая связь мешает Интернету

23.12.2020, 3:44, Новости дня

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Данная проблема возникает у многих. Как только звучит телефонный звонок, почему-то возникают проблемы с интернет-соединением на смартфоне. Руководитель компании CraftTalk Денис Петухов пояснил, почему это происходит.

По его словам, дело не столько в гаджетах пользователей, сколько в неправильных настройках у самих операторов сотовой связи. Впрочем, если смартфон также настроен неправильно, проблема обретает невыносимый характер.

С оператором связи вы ничего поделать не сможете, но на всякий случай проверьте свое устройство, советует Петухов. Прежде всего, посмотрите, правильно ли расставлено предпочтение в типе сети. Порядок должен быть таков: «4G/3G/2G авто». Другой вариант возможен только при плохом качестве связи, утверждает он.