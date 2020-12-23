 

Специалист рассказал о причинах, по которым голосовая связь мешает Интернету

23.12.2020, 3:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Данная проблема возникает у многих. Как только звучит телефонный звонок, почему-то возникают проблемы с интернет-соединением на смартфоне. Руководитель компании CraftTalk Денис Петухов пояснил, почему это происходит.

По его словам, дело не столько в гаджетах пользователей, сколько в неправильных настройках у самих операторов сотовой связи. Впрочем, если смартфон также настроен неправильно, проблема обретает невыносимый характер.

С оператором связи вы ничего поделать не сможете, но на всякий случай проверьте свое устройство, советует Петухов. Прежде всего, посмотрите, правильно ли расставлено предпочтение в типе сети. Порядок должен быть таков: «4G/3G/2G авто». Другой вариант возможен только при плохом качестве связи, утверждает он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Минфин предложил сократить расходы на развитие Крыма

12.11 / Собянин заявил, что осенне-весенняя история с пандемией будет последней

28.06 / Папа римский призвал молиться за пострадавших во время наводнений в Украине

22.12 / Медведев заявил о злоупотреблении США понятием «нацбезопасность»

28.11 / Иран заявил о причастности США к убийству физика-ядерщика

29.09 / Вместо 3,5 года колонии – 13 лет. Российскому историку Дмитриеву ужесточили приговор

04.09 / Independent – учёные установили, как Луна стала «ржаветь» из-за Земли

07.10 / Два иностранца пытались создать в Украине ячейку международной террористической организации – СБУ

07.07 / Уникальный автомобиль Sabre SixTen выставили на продажу

01.11 / В Украине изменилась процедура выдачи электронных виз – они стали дешевле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска