 

У актрисы Ирины Муравьевой выявили коронавирус

23.12.2020, 3:24, Новости дня
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Народная артистка РФ Ирина Муравьева заразилась коронавирусом, она находится дома на лечении, сообщила Тамара Михайлова, директор Малого театра, где служит актриса.

«Болеет Ирина Вадимовна, на сегодняшний день она не была госпитализирована, врачи сказали, что у нее нетяжелая форма коронавируса», – цитирует телеканал РенТВ Михайлову

Директор театра добавила, что артистку, скорее всего, выпишут уже после праздников. В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесены изменения – спектакль «Всегда зовите Долли!» с ее участием, показ которого был намечен на 29 декабря, заменен спектаклем «Вишневый сад», передает ТАСС.

Ирина Муравьева – советская и российская актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль Людмилы в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». За нее Муравьева была удостоена госпремии СССР. Потом актриса сыграла в картине «Карнавал» Татьяны Лиозновой провинциалку Нину Соломатину.

В 1977–1991 годы – актриса Московского театра имени Моссовета, а с 1993 года по настоящее время служит в государственном академическом Малом театре в Москве.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 776 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7237, Санкт-Петербурге – 3760, Московской области – 1498.



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