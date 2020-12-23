Россия собралась поставить в США 10 ракетных двигателей

23.12.2020, 3:24, Новости дня

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В 2021 году НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) поставит в США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5 и четыре двигателя РД-181 для ракет Antares, следует из материалов по госзакупкам.

В опубликованных материалах сообщается, что «Энергомаш» собирается застраховать транспортировку 10 ракетных двигателей. С 1999 года США получили 116 РД-180, из них использованы 92. С 2015 года в Соединенные Штаты также поставили 22 РД-181, 16 использовано. В начале 2020 года «Энергомаш» сообщал, что планирует за год поставить в США шесть РД-180, в дальнейшем об их транспортировке информация не поступала, передает РИА «Новости».

Напомним, под новые американские санкции попали крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей. В санкционный список впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).