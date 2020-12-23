 

МЧС предложило ввести лицензии на услуги частных домов престарелых

23.12.2020, 3:24, Новости дня
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Предлагается законодательно закрепить лицензирование социальных услуг в частных домах престарелых и усилить ответственность их владельцев, сообщило МЧС.

Ведомство подготовило «соответствующие предложения» для Минтруда о «внесении изменений в законодательство». МЧС указывает на «необходимость лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста». Также ведомство предложило «повысить меры ответственности предпринимателей» за «невыполнение требований» и «создание угрозы жизни и здоровью граждан пожилого возраста и инвалидов», передает ТАСС.

Напомним, весной произошли пожары в домах престарелых «Третий возраст» (Москва) и «Второй дом» (подмосковный Красногорск). В декабре пожар произошел в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии. В пожарах погибли почти 30 человек. Следует отметить, что подобные объекты не подлежат лицензированию. В мае МЧС нашло в 165 домах для престарелых нарушения пожарной безопасности.



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